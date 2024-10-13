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Израиль

"Маген Давид Адом" и больница "Ихилов" отрицают, что призывали доноров срочно сдавать кровь

время публикации: 13 октября 2024 г., 23:44 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 23:44
"Маген Давид Адом" и больница "Ихилов" отрицают, что призывали доноров срочно сдавать кровь
Пресс-служба МАДА

Вечером в социальных сетях и группах WhatsApp появились сообщения, опубликованные от имени "Маген Давид Адом" и больницы "Ихилов", об остром дефиците донорской крови. В МАДА и "Ихилов" отрицают, что они призывали к немедленной сдаче крови.

В службе "Маген Давид Адом", отвечающей за работу банка крови, отмечают, что донорская кровь нужна и сдать кровь можно в течение недели и в "будни праздника Суккот". Информацию об адресах и часах работы передвижных станций по забору крови можно найти на сайте МАДА

В "Ихилов" также заявляют, что больница не обращалась к населению с просьбой прийти вечером 13 октября для сдачи крови.

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