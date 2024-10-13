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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 40 целей, ликвидированы десятки террористов

время публикации: 13 октября 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 09:57
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 40 целей, ликвидированы десятки террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают операцию в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Артиллерия и ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на всей территории Газы. За последние сутки были атакованы около 40 целей, ликвидированы десятки террористов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Была уничтожена пусковая установка, из которой в субботу был осуществлен обстрел Ашкелона.

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