ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 40 целей, ликвидированы десятки террористов

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают операцию в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Артиллерия и ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на всей территории Газы. За последние сутки были атакованы около 40 целей, ликвидированы десятки террористов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Была уничтожена пусковая установка, из которой в субботу был осуществлен обстрел Ашкелона.