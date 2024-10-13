"Галей ЦАХАЛ": Эфи Навэ планирует баллотироваться на праймериз в "Ликуде"

Бывший глава Всеизраильской коллегии адвокатов Эфи Навэ намерен баллотироваться на праймериз в "Ликуде" перед выборами в Кнессет 26-го созыва. Об этом сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Согласно опубликованной информации, Навэ в последние недели проводит встречи с членами ЦК партии, а также с ключевыми фигурами в "Ликуде". По словам источников, на которые ссылается "Галей ЦАХАЛ", Навэ намерен взвесить возможность участия в праймериз перед следующими выборами.

Эфи Навэ занимал пост главы коллегии адвокатов с 2015 по 2019 года. В рамках этой должности, он неоднократно заключал различные политические сделки с представителями ведущих партий, в том числе – "Ликуда".

В последние годы Навэ неоднократно оказывался в центре различных скандалов. В январе 2019 года стало известно, что полиция расследует подозрения в незаконных действиях при назначении одного из судей мирового суда, а также попытки добиться назначения судьи окружного суда. Источником информации о деле, согласно публикациям СМИ, стал телефон Навэ, полученный журналисткой радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Адас Штайф. Затем стало известно, что главным подозреваемым является глава коллеги адвокатов Эфи Навэ. Он покинул пост председателя коллеги адвокатов. В марте 2021 года прокуратура закрыла дело против Навэ.

Это был не последний скандал вокруг Навэ. В сентябре 2022 года Навэ был признан виновным в получении благ обманным путем и в нарушении закона о порядке въезда в Израиль. В рамках обвинительного заключения, Навэ и его подруга Бар Кац обвинялись в том, что пытались въехать на территорию Израиля по одному документу. На следствии Навэ утверждал, что противозаконные действия были продиктованы опасением осложнений в бракоразводном процессе Навэ. Судья Эйнат Рон отклонила доводы защиты.

В сентябре 2024 года телеканал "Кешет" опубликовал информацию, согласно которой, Навэ собирал информацию с целью способствовать назначению Авихая Мандельблита на должность юридического советника правительства.