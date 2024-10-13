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ЦАХАЛ действует на юге Ливана: обнаружены подземные укрытия и склады оружия. Видео

время публикации: 13 октября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 09:08
ЦАХАЛ действует на юге Ливана: обнаружены подземные укрытия и склады оружия. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

8-я резервная бронетанковая бригада "А-Закен" (91-я дивизия ЦАХАЛа) продолжает действовать на юге Ливана вместе с бойцами антитеррористического спецназа ЛОТАР, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе боевых действий в центре одной из деревень была обнаружена шахта туннеля и другие подземные объекты, найдены и уничтожены склады оружия, на которых хранились ракеты, противотанковые ракеты, гранаты и др. В ряде случаев склады оружия располагались в домах "мирных граждан".

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