ЦАХАЛ ликвидировал инфраструктуру на юге Ливана, которую использовали террористы "Хизбаллы"

13 октября 2024 года бойцы 646-й бригады ЦАХАЛа уничтожили в Дхайре, на юге Ливана, инфраструктуру, которую использовали 9 октября 2023 года террористы для проникновения в Израиль. Об этом сообщает журналист Амит Сегаль.

9 октября прошлого года в бою на границе Ливана погиб 40-летний заместитель командира 300-й бригады ЦАХАЛа подполковник Алим Абдалла (из Янух-Джата), а также старшина Джавад Амер (23 года, из Хурфейша) и младший сержант запаса Гилад Молхо (33 года, из Тель-Авива, боец "Эгоз").