x
13 октября 2024
|
последняя новость: 10:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2024
|
13 октября 2024
|
последняя новость: 10:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал инфраструктуру на юге Ливана, которую использовали террористы "Хизбаллы"

время публикации: 13 октября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 10:56
ЦАХАЛ ликвидировал инфраструктуру на юге Ливана, которую использовали террористы "Хизбаллы"
AP Photo/Leo Correa

13 октября 2024 года бойцы 646-й бригады ЦАХАЛа уничтожили в Дхайре, на юге Ливана, инфраструктуру, которую использовали 9 октября 2023 года террористы для проникновения в Израиль. Об этом сообщает журналист Амит Сегаль.

9 октября прошлого года в бою на границе Ливана погиб 40-летний заместитель командира 300-й бригады ЦАХАЛа подполковник Алим Абдалла (из Янух-Джата), а также старшина Джавад Амер (23 года, из Хурфейша) и младший сержант запаса Гилад Молхо (33 года, из Тель-Авива, боец "Эгоз").

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2024

373-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе. Хронология