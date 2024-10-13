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Израиль

Религиозный суд: при разводе жена имеет право на опционы супруга

время публикации: 13 октября 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 10:46
Религиозный суд: при разводе жена имеет право на опционы супруга
AP Photo/Jean-Francois Badias

Верховный религиозный суд вынес вердикт, согласно которому опционы на приобретение акций, полученные мужем в ходе работы в компании высоких технологий, должны при разводе быть поделены с женой, как и другое имущество. Об этом сообщает издание "Калькалист".

Супруги расстались в 2020 году. Рассматривавший дело о разводе окружной раввинанский суд счел опционы полученными на работе подарками, которые не должны делиться. Жена на это не согласилась, заявив, что опционы – часть зарплаты, и подала апелляцию в суд высшей инстанции.

Верховный суд принял эту апелляцию, постановив, что, даже если срок реализации опционов наступает позже, чем произошел разрыв между супругами, жена имеет право на часть этих опционов.

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