Адас Кляйн подала иск на сотни тысяч шекелей против двух блогеров

Адас Кляйн, дававшая свидетельские показания по "делу 1000" в рамках судебного процесса над премьер-министром Биньямином Нетаниягу, подала иск против двух блогеров. Кляйн требует от них более 300 тысяч шекелей в связи с публикациями в микроблоге X.

Сарит Меиров и Орли Арари репостили запись, опубликованную в микроблоге под названием "Новости альтернативной правды". В этой записи утверждалось, что у Адас Кляйн есть внебрачная связь и что якобы при помощи своего партнера она сняла со счетов бизнесмена Арнона Милчена два миллиона шекелей. В исковом заявлении Кляйн утверждает, что речь идет о клевете, не имеющей под собой никаких оснований.

Ранее Кляйн подала гражданский иск против Ави Вайса, владельца сайта Telecom News, который во время судебных разбирательств по делу против Нетаниягу публиковал подстрекательские публикации против Кляйн.

Параллельно с этим иском идет уголовное расследование против Ави Вайса в связи с публикацией домашнего адреса Адас Кляйн. Истица утверждает, что ответчик очернял ее доброе имя и стремился сделать ее объектом ненависти.