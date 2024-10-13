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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13.10.2024: операции в Шхеме и около Дженина

время публикации: 13 октября 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 06:30
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13.10.2024: операции в Шхеме и около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13.10.2024 действовали в Шхеме (в Старом городе, Касбе), около Дженина (в Силат аль-Харитии, Кафр-Дане), около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), в Бейт-Лехеме, около Хеврона (в Сиире).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13.10.2024.

Израиль
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