Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13.10.2024: операции в Шхеме и около Дженина
время публикации: 13 октября 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 06:30
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13.10.2024 действовали в Шхеме (в Старом городе, Касбе), около Дженина (в Силат аль-Харитии, Кафр-Дане), около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), в Бейт-Лехеме, около Хеврона (в Сиире).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13.10.2024.
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