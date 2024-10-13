Номера телефонов "горячих линий" израильских больниц
В случае терактов, катастроф и других происшествий со множеством пострадавших, а также во всех случаях, если вы полагаете, что ваши близкие могли попасть в больницу, но не имеете никакой информации об этом, вы можете позвонить на "горячую линию", которая есть в каждой больнице Израиля. По телефонам "горячей линии" можно узнать информацию о пострадавших, поступивших в больницы.
"Ихилов" – 1255-133
"Асута" Ашдод – 1255-182
"Бейлинсон" – 1255-134
"Бней-Цион" – 1255-145
"Барзилай" – 1255-171
"Адаса Эйн-Керем" – 1255-122
"Гилель-Яфе" – 1255-166
"А-Эмек" – 1255-135
"Вольфсон" – 1255-135
"Зив" – 1255-161
"Ланиадо" – 1255-191
"Меир" – 1255-199
Медицинский центр "Ле-Галиль" – 1255-141
"Пория" – 1255-162
"Сорока" – 1255-177
"Каплан" – 1255-181
РАМБАМ – 1255-144
"Шиба" – 1255-131
"Шамир Асаф а-Рофэ" – 1255-188
"Шнайдер" детский медцентр – 1255-136
"Шаарей-Цедек" – 1255-125