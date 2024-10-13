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Израиль

Управление тылом смягчило инструкции для жителей многих населенных пунктов на севере Израиля

время публикации: 13 октября 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 20:22
Управление тылом смягчило инструкции для жителей многих населенных пунктов на севере Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам совещания по оценке ситуации было принято решение о смягчении инструкций и снятии многих ограничений в десятках населенных пунктов на севере Израиля.

В соответствии с новыми инструкциями, на юге Голанских высот (за исключением населенных пунктов Кацрин и Кидмат-Цви) разрешается работа учебных заведений и предприятий при наличии бомбоубежищ. Разрешены собрания на открытой местности до 50 человек, в помещении – до 250 человек.

В районе Вади Ара (в населенных пунктах местного совета Мегидо и Йокнеам-Илит) – сняты все ограничения. Разрешено проведение мероприятий с участием до 2 тысячи человек.

В районе Кфар-Тавор, Афуле, Гильбоа, региональных совет Эмек Исраэль и Бустан-аль-Мардж отменены все ограничения. Разрешено проведение мероприятий с участием до 2 тысяч человек.

Для остальных районов Израиля инструкции Управления тылом не изменились.

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