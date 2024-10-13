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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал результат расследования инцидента с танками на позиции UNIFIL

время публикации: 13 октября 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 20:00
ЦАХАЛ опубликовал результат расследования инцидента с танками на позиции UNIFIL
Olivier Fitoussi/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала результаты предварительного расследования инцидента, в ходе которого два израильских танка заехали на позицию UNIFIL на юге Ливана.

Сообщается, что в результате обстрела противотанковыми ракетами позиции ЦАХАЛа на юге Ливана были тяжело ранены двое военнослужащих ЦАХАЛа, и еще несколько военнослужащих получили ранения от легких до средней тяжести.

В рамках эвакуации раненых два танка ЦАХАЛа дали задний ход и подъехали к позиции "голубых касок", не имея возможности развернуться из-за продолжающегося обстрела. В процессе эвакуации раненых из танкового орудия был сделан отвлекающий выстрел.

После окончания операции по эвакуации танки покинули позицию UNIFIL. Израильские военные подчеркивают, что на протяжении всего инцидента не было угрозу для сил миротворцев со стороны ЦАХАЛа.

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