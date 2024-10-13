Нетаниягу внезапно покинул заседание правительства и вернулся через короткое время

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу внезапно покинул заседание правительства через несколько минут после его начала.

Как сообщает портал Ynet, Нетаниягу покинул заседание в сопровождении своего военного секретаря генера-майора Романа Гофмана.

Причины неизвестны.

В окружении премьер-министра говорят, что он отсутствовал короткое время, а затем вернулся, и заседание правительства продолжилось.