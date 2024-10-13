Нетаниягу внезапно покинул заседание правительства и вернулся через короткое время
время публикации: 13 октября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 13:01
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу внезапно покинул заседание правительства через несколько минут после его начала.
Как сообщает портал Ynet, Нетаниягу покинул заседание в сопровождении своего военного секретаря генера-майора Романа Гофмана.
Причины неизвестны.
В окружении премьер-министра говорят, что он отсутствовал короткое время, а затем вернулся, и заседание правительства продолжилось.