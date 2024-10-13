Галант пообещал Остину обеспечить безопасность миротворцев UNIFIL

Министр обороны Израиля Йоав Галант побеседовал со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Беседа, помимо прочего, была посвящена инциденту в Ливане, в рамках которого были травмированы солдаты миротворческих сил UNIFIL.

Галант заявил, что Израиль продолжит делать все от него зависящее для того, чтобы обеспечить безопасность миротворцев UNIFIL. "Несмотря на сложные задачи, которые стоят перед армией в связи с близостью позиции боевиков к позициям UNIFIL, ЦАХАЛ продолжит действовать, пытаясь обеспечить безопасность международных сил, дислоцированных в Ливане", – заявил Галант.

11 октября представители ЦАХАЛа заявили, что проводится "тщательное расследование" инцидента, в результате которого, как ранее заявило командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), были травмированы двое миротворцев из состава миссии.

Напомним, в заявлении UNIFIL говорится: "Два миротворца получили травмы после того, как израильский танк "Меркава" выстрелил по смотровой башне UNIFIL в городе Ан-Накура". Судя по этому отчету, миротворцы были травмированы в результате падения с башни, их доставили в больницу с травмами от легких до средней степени тяжести.