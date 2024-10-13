Накануне Суккота усилены меры безопасности: тысячи полицейских в Иерусалиме

Накануне еврейского праздника Суккот, который в этом году отмечается 16-23 октября, спецслужбы Израиля получили десятки предупреждений о готовящихся терактах.

Для обеспечения безопасности на Храмовой горе и на всей территории Старого города Иерусалима в течение праздничной недели будут задействованы тысячи полицейских.

Будет усилено патрулирование и в других городах Израиля, а также на территории Иудеи и Самарии.

В октябре этого года в Израиле уже было совершено три теракта. 9 октября в Хадере террорист ранил семь человек, один из них 35-летний раввин Рафаэль Мордехай Фишхоф, отец шестерых детей, скончался; террорист был ранен и задержан. 6 октября был совершен теракт на центральном автовокзале в Беэр-Шеве, убита сержант пограничной полиции Шира Хая Суслик, десять человек получили ранения, террорист ликвидирован. 1 октября на бульваре Иерушалаим в Яффо двое террористов открыли стрельбу по людям, погибли семь человек и еще девять получили ранения различной степени тяжести, террористы ликвидированы. Имена погибших в Яффо: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

Массированная террористическая атака из сектора Газы 7 октября 2023 года была приурочена к празднику Симхат Тора, на следующий день после завершения празднования Суккота. Тогда были убиты более тысячи израильтян, сотни захвачены в заложники.

11 октября 2022 года на перекрестке Ганот, недалеко от поселка Шавей Шомрон, террорист из автомобиля обстрелял солдат из бригады "Гивати", охранявших участников ежегодного марша, проводимого в дни праздника Суккот в "зоне С". Был убит военнослужащий.

В 2017 году накануне праздника Суккот в промышленной зоне Кафр-Касема был убит бизнесмен. Это преступление было совершено жителями ПА и признано терактом.