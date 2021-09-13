Очередной обстрел из Газы. ЦАХАЛ нанес ответные удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы. ВИДЕО

В ночь на понедельник, 13 сентября, в приграничных с сектором Газы районах Израиля сработал сигнал "Цева адом". Был зафиксирован запуск ракеты из Газы, которая была сбита системой ПРО "Железный купол". Накануне вечером также была предпринята попытка ракетного обстрела из Газы.

Вскоре после попытки ночного обстрела израильские ВВС нанесли ответные удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС атаковали пост террористов ХАМАСа в Хан-Юнисе (юг сектора Газы), позиция боевиков, с которой велся обстрел израильской территории, тренировочные комплексы боевиков ХАМАСа, где находились склады для хранения и изготовления оружия, а также туннель террористов.

ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что были атакованы: "объект сопротивления" к востоку от Рафаха (юг сектора), цель в Бейт-Лахии (север сектора), объект к востоку от Хан-Юниса (юг сектора), бывшая база "Подразделения 17" к западу от Дир аль-Балаха (центр сектора), объект к западу от Хан-Юниса (побережье, юг сектора). Кроме того, корабли израильских ВМФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов цели к западу от Бейт-Лахии.

Это был четвертый ракетный обстрел из Газы за последние трое суток.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2021-й год.

Сентябрь. 4 ракеты. 4 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет. (По состоянию на 13 сентября)

Август. 1 ракета. 1 ракета сбита системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Июнь-июль. Обстрелов нет.

Май. Около 3700 ракет. Сотни ракет были сбиты "Железным куполом" (точная информация не публиковалась). В результате разрывов ракет погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.