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NEWSru.co.il :: В Израиле13 сентября 2021 г., 14:56

Мэрия Холона обещает за два года предоставить жильцам рухнувшего дома новые квартиры

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В муниципалитете Холона пообещали жильцам обрушевшегося накануне дома посодействовать ускоренному строительству нового жилья в рамках проекта "Пинуй-Бинуй", чтобы в течение двух ближайших лет все 16 семей, лишившихся крова, смогли въехать в новые квартиры.

Напомним, накануне на улице Серлин в Холоне обрушился четырехэтажный жилой дом на 16 квартир. Днем ранее по распоряжению мэрии все жильцы дома были эвакуированы после того, как в здании были обнаружены трещины.

Согласно сообщению мэрии Холона, еще в субботу, 11 сентября, в одном из общинных центров города было оборудовано временное общежитие для жильцов дома, однако все они предпочли временно перебраться к родственникам. Мэрия также сообщает, что учебные заведения, в которые записаны проживавшие в доме дети, обеспечат их всем необходимым для продолжения учебы.

Ранее СМИ сообщили, что в течение нескольких дней жители аварийного строения слышали подозрительные звуки и треск, в некоторых квартирах перестали закрываться двери.

Утром в воскресенье, 12 сентября, инженерный отдел и полиция разрешили жильцам некоторых квартир и забрать наиболее важные вещи, например, документы и принимаемые медикаменты.

Мэрия Холона заявила, что, в любом случае, намеревалась разрушить аварийное строение.


Днем в понедельник, 13 сентября, место обрушения дома посетил государственный контролер Матаниягу Энгельман. Госконтролер пообещал проследить за тем, чтобы жильцам дома была оказана необходимая помощь.

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В Холоне обрушился дом, из которого накануне были эвакуированы жильцы
 

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