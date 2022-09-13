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    В Израиле

    Карта израильского образования за первый учебный год в условиях пандемии

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    Министерство просвещения опубликовало данные за 2020/2021 учебный год, первый учебный год, полностью прошедший в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

    В этом году в 5275 школах страны учились 1.881.194 ученика, с которыми работали 165.946 учителей.

    66,7% учеников учились в светской государственной системе образования, 14% - в государственной-религиозной, 19,3% - в ультраортодоксальной.

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    Среднее количество учеников в классах колебалось с 31 ребенка в начальных классах средней школы (7-9) до 26 детей в классах старших классов средней школы (10-12). В период с 2014 по 2021 год среднее количество детей в средней школе практически не изменилось, а в начальной школе сократилось менее, чем на одного ребенка до 26,6 ребенка в классе в среднем.

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    Бюджет министерства просвещения составлял 60,2 миллиарда шекелей, из которых 43,7 миллиарда – зарплаты учителей и воспитателей.

    Средняя стоимость ученика начальной школы для государства – 15.761 шекель, начального класса средней школы – 21,5 тысяча шекелей, старшего класса средней школы – 29.889 шекелей.

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    76% выпускников школ в 2021 году закончили учебу с аттестатом зрелости. Этот показатель стабильно растет с 2014 года, когда с аттестатом зрелости школу заканчивали 65,5% выпускников. В двух друзских населенных пунктах (Буката и Пкиин) аттестат зрелости получили 100% выпускников. Также среди лидеров – Элькана, Бейт-Джан, Каукаб Абу аль-Хиджа, Хорпиш, Кирьят-Экрон, Гиватаим, Гиват-Шмуэль.

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    Самые худшие показатели по количеству выпускников с аттестатом зрелости – в ультраортодоксальных Модиин-Илите (4.4%), Бней-Браке (9,5%), Бейтар-Илите (15,8%), Рехасим (25,4%).

    Количество получивших аттестат зрелости с отличием выросло за этот период с 6,5% до 13,3%. Больше всего аттестатов с отличием выдано ученикам Кирьят-Экрона. Практически все остальные лидеры – населенные пункты 7-10 социоэкономических кластеров (Рамат а-Шарон, Тель-Монд, Кирьят-Оно и т.д.). Исключение составляют арабский региональный совет Земер (3-й социоэкономический кластер) и региональный совет Гуш-Эцион (5-й социоэкономический кластер).

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    42% выпускников сдали экзамен на 5 единиц аттестата зрелости по английскому языку (+13% за семь лет), 16,6% - на 5 единиц аттестата зрелости по математике (+7% за семь лет).

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    0,8% экзаменационных тетрадей были отклонены в связи со списыванием. Это меньше, чем в последние четыре года, однако больше, чем в 2014-2015 годах. Список населенных пунктов, лидирующих по количеству списываний, полностью состоит из арабских деревень. Лидирует по этому показателю Дир аль-Асад, где были отклонены 5,8% экзаменационных тетрадей.

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