В результате взрыва автомобиля в Акко пострадал 4-летний мальчик

В результате взрыва автомобиля в Акко, на улице Бен Ами, пострадал 4-летний мальчик, находившийся в машине.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем – это мужчина примерно 30 лет, получивший тяжелые ранения. Он был доставлен парамедиками МАДА в медицинский центра "Галиль" в Нагарии.

По данным полиции, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.