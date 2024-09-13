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Израиль

В результате взрыва автомобиля в Акко пострадал 4-летний мальчик

время публикации: 13 сентября 2024 г., 22:46 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 22:46
В результате взрыва автомобиля в Акко пострадал 4-летний мальчик
Пресс-служба МАДА

В результате взрыва автомобиля в Акко, на улице Бен Ами, пострадал 4-летний мальчик, находившийся в машине.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем – это мужчина примерно 30 лет, получивший тяжелые ранения. Он был доставлен парамедиками МАДА в медицинский центра "Галиль" в Нагарии.

По данным полиции, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.

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