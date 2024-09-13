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Израиль

Пресс-служба полиции сообщает о взрыве автомобиля в Старом городе Акко, один пострадавший

время публикации: 13 сентября 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 22:04

Пресс-служба полиции сообщила о взрыве автомобиля в Старом городе Акко, на улице Бен Ами. На месте находятся сотрудники полиции, выясняющие обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.

Служба МАДА сообщает об одном пострадавшем, это мужчина примерно 30 лет, получивший ранения конечностей. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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