Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции на севере Самарии одновременно в пяти районах с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Ликвидированы 10 вооруженных террористов, уничтожен заминированный автомобиль, лаборатория по производству взрывных устройств, оперативный штаб и несколько складов оружия.

В ходе операции в Туль-Кареме и Нура аш-Шамсе несколько террористов были ликвидированы ударами с воздуха, один – в ближнем бою. Среди уничтоженных террористов – Мухаммад Абу Атия, причастный к гибели бойца пограничной полиции Максима Рыжкова 19 октября 2023 года. (Прапорщик резерва Максим Рыжков проходил службу в подразделении "псевдоарабов" пограничной полиции (МАГАВ) в Иудеи и Самарии). Кроме того, около 15 террористов были ранены.

В районе Аль-Фараа, около Тубаса (граница восточной Самарии и Иорданской долины) в операции участвовали бригады "Бекаа", "Эмеким" и "Кфир", спецназ "Дувдеван" и сотрудники ШАБАКа, смешанное боевое подразделение "Львы Иордана" и бойцы МАГАВ (пограничной полиции). В течение последних 48 часов был уничожен заминированный автомобиль с дистанционным управлением, также была зафиксирована перестрелка, в ходе которой был убит террорист, бросавший в израильских военнослужащих взрывные устройства.

В Туль-Кареме были уничтожены четыре лаборатории по производству оружия и взрывчатки, также изъято большое количество оружия, в том числе снайперского.