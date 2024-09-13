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13 сентября 2024
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Израиль

Три женщины разбросали в одной из синагог Герцлии листовки с фотографиями похищенных

время публикации: 13 сентября 2024 г., 17:02 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 17:02

В полицию Тель-Авива поступило сообщение об инциденте с проникновением в синагогу в Герцлии.

На место прибыли полицейские и судебно-медицинские эксперты, которые начали сбор улик. В ходе расследования полиция заметила разбросанные в синагоге листовки с фотографиями похищенных.

В результате следственных действий были установлены личности подозреваемых – три причастных к инциденту женщины были задержаны.

Израиль
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