Три женщины разбросали в одной из синагог Герцлии листовки с фотографиями похищенных

В полицию Тель-Авива поступило сообщение об инциденте с проникновением в синагогу в Герцлии.

На место прибыли полицейские и судебно-медицинские эксперты, которые начали сбор улик. В ходе расследования полиция заметила разбросанные в синагоге листовки с фотографиями похищенных.

В результате следственных действий были установлены личности подозреваемых – три причастных к инциденту женщины были задержаны.