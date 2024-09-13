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Израиль

В Рамат-Гане задержан житель ПА, выдававший себя за гражданина Израиля

время публикации: 13 сентября 2024 г., 16:41 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 16:41

Дорожная полиция задержала в Рамат-Гане 49-летнего жителя Палестинской автономии, выдававшего себя за гражданина Израиля. Мужчина, одетый как житель религиозного квартала, ехал на электровелосипеде и привлек внимание полицейских своим небрежно надетым шлемом.

Когда его остановили для проверки документов, велосипедист представился жителем Бней-Брака и предъявил чужое удостоверение личности. После этого он был задержан.

При осмотре его вещей у мужчины были найдены четыре мобильных телефона, чековая книжка, удостоверение военнослужащего ЦАХАЛа, перцовый баллончик и большое количество наличных денег.

Израиль
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