В Рамат-Гане задержан житель ПА, выдававший себя за гражданина Израиля

Дорожная полиция задержала в Рамат-Гане 49-летнего жителя Палестинской автономии, выдававшего себя за гражданина Израиля. Мужчина, одетый как житель религиозного квартала, ехал на электровелосипеде и привлек внимание полицейских своим небрежно надетым шлемом.

Когда его остановили для проверки документов, велосипедист представился жителем Бней-Брака и предъявил чужое удостоверение личности. После этого он был задержан.

При осмотре его вещей у мужчины были найдены четыре мобильных телефона, чековая книжка, удостоверение военнослужащего ЦАХАЛа, перцовый баллончик и большое количество наличных денег.