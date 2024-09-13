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Израиль

За неделю на юге Ливана ЦАХАЛ атаковал не менее 140 террористических объектов

время публикации: 13 сентября 2024 г., 19:49 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 20:15
За неделю на юге Ливана ЦАХАЛ атаковал не менее 140 террористических объектов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Последнюю неделю силы ЦАХАЛа активно действовали на ливано-израильской границе.

На юге Ливана были атакованы не менее 140 террористических объектов, в том числе террористическая инфраструктура, цех по производству оружия и склады оружия, наблюдательный пункт и пусковые ракетные установки, готовые к обстрелам населенных пунктов на севере Израиля.

Были уничтожены несколько террористов "Хизбаллы", в том числе командир подразделения "Радуан".

На юге Сирии силы ЦАХАЛа атаковали террористов, действовавших враждебно по отношению к государству Израиль.

Одновременно резервисты бригады "Голани" и бригада "Одед" проводили учения, имитирующие действия военнослужащих на территории противника.

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Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана