За неделю на юге Ливана ЦАХАЛ атаковал не менее 140 террористических объектов

Последнюю неделю силы ЦАХАЛа активно действовали на ливано-израильской границе.

На юге Ливана были атакованы не менее 140 террористических объектов, в том числе террористическая инфраструктура, цех по производству оружия и склады оружия, наблюдательный пункт и пусковые ракетные установки, готовые к обстрелам населенных пунктов на севере Израиля.

Были уничтожены несколько террористов "Хизбаллы", в том числе командир подразделения "Радуан".

На юге Сирии силы ЦАХАЛа атаковали террористов, действовавших враждебно по отношению к государству Израиль.

Одновременно резервисты бригады "Голани" и бригада "Одед" проводили учения, имитирующие действия военнослужащих на территории противника.