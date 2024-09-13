Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военное здание "Хизбаллы", в котором находились террористы, выявленные силами 210-й дивизии на юге Ливана.

Кроме того, самолеты нанесли удар по оружейному складу, пусковой ракетной установке, из которой ранее осуществился обстрел израильских населенных пунктои, и военным постройкам "Хизбаллы" в районах Мадждаль-Зун, Аль-Джабина и Блайда на юге Ливана.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреляла огневые позиции противника в районах Лабуна, Рамия, Айта аш-Шааб и Альма аш-Шааб.