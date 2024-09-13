Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 13 сентября: удары по целям и подрывы зданий в центре сектора

В ночь на 13 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям в центре сектора Газы. Кроме того, военные взрывали здания. Интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с прошлой ночью.

Источники в Газе сообщали: ЦАХАЛ обстреливает цели в Аль-Бурейдже; израильские военные взорвали несколько зданий в районе "оси Нецарим"; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в восточной части Нусейрата, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ взорвал несколько зданий к северу от Нусейрата; три человека погибли и еще несколько были ранены в результате удара по дому в лагере Нусейрат.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 13 сентября.

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