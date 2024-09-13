Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 13 сентября, будет жарко, температура немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 25-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 26-29, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 24-33, в Мицпе-Рамоне – 27-34, на побережье Мертвого моря – 31-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-31, в Ариэле – 25-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 29-35, на Голанских высотах – 25-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 80-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-понедельник жара спадет.