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Израиль

Региональный совет Голан призвал жителей населенных пунктов ограничить передвижение

время публикации: 13 сентября 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 22:46
Региональный совет Голан призвал жителей населенных пунктов ограничить передвижение
Michael Giladi/Flash90

Региональный совет Голан призвал жителей населенных пунктов, расположенных от Кацрина к северу, оставаться вблизи охраняемых территорий, ограничить передвижение в поселениях и избегать многолюдных собраний "после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом".

Эти инструкции действительны с момента их обнародования до особого уведомления.

Израиль
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