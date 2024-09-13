Региональный совет Голан призвал жителей населенных пунктов ограничить передвижение
время публикации: 13 сентября 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 22:46
Региональный совет Голан призвал жителей населенных пунктов, расположенных от Кацрина к северу, оставаться вблизи охраняемых территорий, ограничить передвижение в поселениях и избегать многолюдных собраний "после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом".
Эти инструкции действительны с момента их обнародования до особого уведомления.