Региональный совет Голан призвал жителей населенных пунктов ограничить передвижение

Региональный совет Голан призвал жителей населенных пунктов, расположенных от Кацрина к северу, оставаться вблизи охраняемых территорий, ограничить передвижение в поселениях и избегать многолюдных собраний "после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом".

Эти инструкции действительны с момента их обнародования до особого уведомления.