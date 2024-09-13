"Хеврат Хашмаль" восстановила электроснабжение в районе Цфата, нарушенное обстрелами

В результате ночных ракетных обстрелов из Ливана было частично нарушено электроснабжение в районе Цфата.

Специалисты Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") восстановили поврежденные линии электропередач, восстановив нарушенное электроснабжение.

Сообщается, что вскоре в районах, где прервалась подача электричества, электроснабжение возобновится.

Напомним, около 1 часа ночи с территории Ливана в сторону Цфата были запущены не менее 20 ракет, часть из них была перехвачена силами ПВО, остальные упали на открытой местности.

Военные поясняют, что система раннего предупреждения "Цева Адом" была активирована в населенных пунктах рядом с Цфатом из-за угрозы падения противоракет.

В некоторых районах Цфата произошло отключение электричества из-за обрыва линии электропередач. Падение обломков ракет привело к возгоранию травы и кустарника в лесном массиве Бирия.