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Израиль

"Хеврат Хашмаль" восстановила электроснабжение в районе Цфата, нарушенное обстрелами

время публикации: 13 сентября 2024 г., 13:25 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 13:30
"Хеврат Хашмаль" восстановила электроснабжение в районе Цфата, нарушенное обстрелами
Yossi Aloni/FLASH90

В результате ночных ракетных обстрелов из Ливана было частично нарушено электроснабжение в районе Цфата.

Специалисты Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") восстановили поврежденные линии электропередач, восстановив нарушенное электроснабжение.

Сообщается, что вскоре в районах, где прервалась подача электричества, электроснабжение возобновится.

Напомним, около 1 часа ночи с территории Ливана в сторону Цфата были запущены не менее 20 ракет, часть из них была перехвачена силами ПВО, остальные упали на открытой местности.

Военные поясняют, что система раннего предупреждения "Цева Адом" была активирована в населенных пунктах рядом с Цфатом из-за угрозы падения противоракет.

В некоторых районах Цфата произошло отключение электричества из-за обрыва линии электропередач. Падение обломков ракет привело к возгоранию травы и кустарника в лесном массиве Бирия.

Израиль
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