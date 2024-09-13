ЦАХАЛ уточняет: из Ливана выпущены несколько "воздушных целей", часть перехвачена
время публикации: 13 сентября 2024 г., 13:48 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 13:54
Армия обороны Израиля, комментируя последние сигналы воздушной тревоги в населенных пунктах Галилеи, сообщает, что в Верхней Галилее зафиксировано проникновение подозрительной воздушной цели из Ливана. "Воздушная цель" упала в Верхней Галилее за пределами населенных пунктов.
В отношении тревоги в поселке Мисгав-Ам сообщается, что были зафиксированы две запущенные из Ливана цели, которые были успешно перехвачены ПВО. Пострадавших нет.
В сторону Снира также был зафиксирован запуск, ракета взорвалась на незастроенной местности, никто не пострадал.
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