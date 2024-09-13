ЦАХАЛ уточняет: из Ливана выпущены несколько "воздушных целей", часть перехвачена

Армия обороны Израиля, комментируя последние сигналы воздушной тревоги в населенных пунктах Галилеи, сообщает, что в Верхней Галилее зафиксировано проникновение подозрительной воздушной цели из Ливана. "Воздушная цель" упала в Верхней Галилее за пределами населенных пунктов.

В отношении тревоги в поселке Мисгав-Ам сообщается, что были зафиксированы две запущенные из Ливана цели, которые были успешно перехвачены ПВО. Пострадавших нет.

В сторону Снира также был зафиксирован запуск, ракета взорвалась на незастроенной местности, никто не пострадал.