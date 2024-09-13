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Израиль

В результате дорожной аварии в Самарии от полученных травм скончался 3-летний мальчик

время публикации: 13 сентября 2024 г., 18:02 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 18:02
В результате дорожной аварии в Самарии от полученных травм скончался 3-летний мальчик
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба МАДА сообщила, что в результате столкновения двух автомобилей в Самарии, на шоссе 555, между поселениями Итамар и Маскит, от полученных травм скончался 3-летний мальчик.

Шесть человек пострадали. Четверо из них в тяжелом состоянии: мужчина в возрасте примерно 50 лет, двое юношей в возрасте около 20 лет и 14-летний подросток.

Женщина приблизительно 35 лет и 10-летняя девочка травмированы легко.

Израиль
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