В результате дорожной аварии в Самарии от полученных травм скончался 3-летний мальчик
время публикации: 13 сентября 2024 г., 18:02 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 18:02
Пресс-служба МАДА сообщила, что в результате столкновения двух автомобилей в Самарии, на шоссе 555, между поселениями Итамар и Маскит, от полученных травм скончался 3-летний мальчик.
Шесть человек пострадали. Четверо из них в тяжелом состоянии: мужчина в возрасте примерно 50 лет, двое юношей в возрасте около 20 лет и 14-летний подросток.
Женщина приблизительно 35 лет и 10-летняя девочка травмированы легко.