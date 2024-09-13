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Израиль

Семьи похищенных израильтян провели акции в центре страны

время публикации: 13 сентября 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 11:04
Семьи похищенных израильтян провели акции в центре страны
Photo by Chaim Goldberg/Flash90

Члены семей похищенных израильтян, выступающие за немедленную сделку с ХАМАСом, провели утром в пятницу, 13 сентября, несколько акций протеста в центре Израиля.

В частности, было перекрыто движение по проспекту Намир в Тель-Авиве и по шоссе номер 2 (Приморское шоссе) в северном направлении.

На дорожном полотне шоссе номер 4 были нарисованы желтые ленточки и слово "Преданы".

Израиль
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