Арестован 70-летний житель Нагарии, подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении падчериц

Полиция сообщает о завершении расследования в отношении 70-летнего жителя Нагарии, который подозревается в сексуальных преступлениях в отношении трех своих падчериц в течение 20 лет.

Подчеркивается, что преступления совершались в разных квартирах (в Хайфе, в Крайот, в Нагарии), когда падчерицы подозреваемого были несовершеннолетними – до 12 лет.

Подозреваемый арестован и заключен под стражу до окончания разбирательства. Ожидается, что в ближайшее время по делу будет предъявлено обвинительное заключение.