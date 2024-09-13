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Израиль

Арестован 70-летний житель Нагарии, подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении падчериц

время публикации: 13 сентября 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 11:30
Арестован 70-летний житель Нагарии, подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении падчериц
Flash90

Полиция сообщает о завершении расследования в отношении 70-летнего жителя Нагарии, который подозревается в сексуальных преступлениях в отношении трех своих падчериц в течение 20 лет.

Подчеркивается, что преступления совершались в разных квартирах (в Хайфе, в Крайот, в Нагарии), когда падчерицы подозреваемого были несовершеннолетними – до 12 лет.

Подозреваемый арестован и заключен под стражу до окончания разбирательства. Ожидается, что в ближайшее время по делу будет предъявлено обвинительное заключение.

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