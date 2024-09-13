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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13 сентября: операции в Туль-Кареме и около Рамаллы

время публикации: 13 сентября 2024 г., 06:02 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 06:07
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13 сентября: операции в Туль-Кареме и около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 сентября действовали в Шхеме, Туль-Кареме, около Рамаллы (в Дир Низаме), около Хеврона (в Байт Ауа), около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13 сентября.

Израиль
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