Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13 сентября: операции в Туль-Кареме и около Рамаллы
время публикации: 13 сентября 2024 г., 06:02 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 06:07
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 сентября действовали в Шхеме, Туль-Кареме, около Рамаллы (в Дир Низаме), около Хеврона (в Байт Ауа), около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13 сентября.