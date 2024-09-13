Мечты о единстве, новый кабинет войны, юридические баталии. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе в политической системе Израиля изменились настроения. До недавнего времени казалось, что политический поезд на полной скорости отправился по маршруту, на конечной станции которой написано "выборы". Однако в последние дни что-то изменилось в речах, прежде всего в тоне тех, кто находится в этом поезде. Создание правительства национального единства вновь на повестке дня, и нельзя сказать, что в оппозиции эту идею отвергают на корню. Нетаниягу создает новый кабинет войны, а ультраортодоксы продолжают угрожать развалом коалиции, если не будет принят закон о призыве. По случайному или не случайному совпадению эти изменения произошли на фоне заявлений министра обороны и не только его о приближении крупномасштабной войны с "Хизбаллой". А юридическое противостояние продолжается, и на этой неделе оно вышло за границы государства.

И снова Саар, и снова ультраортодоксы

Гидеон Саар и Биньямин Нетаниягу возобновили переговоры о возможности присоединения главы "Ямин Мамлахти" к коалиции. Сообщение, опубликованное на этой неделе журналистом Таль Шалев (Walla) было очень вяло и неубедительно опровергнуто канцелярией премьер-министра и вовсе не опровергнуто приближенными Саара. В то же время, никто на самом деле не знает, насколько они близки к соглашению. Базисным требованием Саара является получение портфеля министра обороны. В "Ликуде" предлагают Саару иные портфели. С точки зрения главы "Ямин Мамлахти", речь идет о предложениях неприемлемых. Более того, в окружении Саара опасаются, что Нетаниягу ведет игру, преследуя одновременно две цели: подтолкнуть Йоава Галанта к увольнению и успокоить ультраортодоксальных партнеров. Добившись этих целей, опасаются приближенные Саара, Нетаниягу подарит портфель министра обороны кому-то другому, а переговоры сойдут на нет.

Возможность присоединения Саара к правительству Нетаниягу витает в воздухе уже почти два месяца, однако ни разу она не приобретала формы конкретных предложений и реальных идей. Были беседы, контакты, намеки. Ничего конкретного не проклевывалось, и Саар дал задний ход, тем более, что по кардинальным вопросам есть многочисленные разногласия между ним и Нетаниягу. Эти разногласия преодолимы, однако в этом, как и во многих других вопросах, нужно политическое решение, которое Нетаниягу не торопится принимать.

Катализатором переговоров между Нетаниягу и Сааром стал в последние дни ультраортодоксальный блок "Яадут а-Тора". Его глава Ицхак Гольдкнопф сделал серию резких выпадов в адрес премьер-министра. Ультраортодоксы возмущены тем, что закон призыве до сих пор не принят. Понимая, что после утверждения бюджета Нетаниягу утратит всякий стимул стараться ради них, в "Яадут а-Тора" перешли к угрозам. "Без закона о призыве, нечего даже обсуждать бюджет", – сказал Гольдкнопф, добавив, что, если бы не война, его партия давно покинула бы коалицию. На первый взгляд, эта угроза весит немного. Ничто прекрасное ультраортодоксальные партии за бортом коалиции не ожидает. В коалиции, которую создаст Беннет или Ганц, а тем более Либерман или Лапид, они будут в крайнем случае дальними родственниками, лишенными права требовать чего-либо. Они понимают это и торопиться на выборы не будут. В то же время на политических лидеров "Яадут а-Тора" оказывают серьезное давление раввины, которые требуют от Гольдкнопфа реальных достижений, а не туманных обещаний. Смена Йоава Галанта, чья позиция по закону о призыве далека от той, что придерживаются Гольдкнопф и Гафни, на Гидеона Саара, считающегося более близким к ультраортодоксальным кругам, может быть своего рода доказательством серьезности намерений Нетаниягу.

Правительство национального единства: теория и практика

Правительство национального единства – это мечта любого или почти любого израильтянина в период государственных кризисов. "Все вместе, взявшись за руки и оставив в стороне мелкие разногласия и грязную политику, народные избранники работают на благо нации. Сами народные избранники хорошо понимают, что именно нравится народу и щедро дают ему это". Мечты.

В "Махане Мамлахти" и "Eш Атид" заявляют, что готовы на такой шаг, однако при условии соглашения с Нетаниягу об оговоренной дате досрочных выборов в Кнессет. Депутат Матан Каана сделал еще один шаг вперед и предложил отказаться от требования назначить дату выборов. "До тех пор пока нет возможности отправить в отставку это худшее в истории Израиля правительство, надо сделать все, чтобы минимизировать причиняемый им ущерб. Для этого должно быть создано правительство национального единства", – заявил депутат от "Махане Мамлахти". Вряд ли этот призыв будет услышан.

В "Еш Атид" звучат разные голоса. Глава партии Яир Лапид повторяет свое предложение предоставить правительству "сеть безопасности" для утверждения сделки об освобождении похищенных. В свою очередь, депутат Элазар Штерн сказал мне в эфире "Кан РЭКА", что согласованная дата выборов – это условие присоединения партии к правительству. Он повторил, что их условие – выход Бен-Гвира из коалиции остается в силе. "Думаю, что экстремисты и не захотят оставаться в нашем правительстве", – добавил он.

Авигдор Либерман и остальные оппозиционеры – вне этой игры. Глава НДИ более одного раза говорил о том, что политических союзов с Нетаниягу заключать не собирается, а продолжает требовать и добиваться отставки правительства.

Сам Биньямин Нетаниягу ничего не говорит по поводу перспектив изменения состава коалиции. Глава правительства бесспорно был бы рад перестать зависеть от "естественных партнеров" по нынешней коалиции. Вместе с тем Нетаниягу требует гарантий того, что не повторится история 1998 года, когда после подписания соглашения Wye Эхуд Барак пообещал Нетаниягу сеть безопасности, которая "разорвалась" еще до того, как глава правительства вернулся в Израиль. По той же причине Нетаниягу вряд ли будет готов по своей инициативе уволить из правительства Смотрича и Бен-Гвира или хотя бы одного из них. Между Нетаниягу с одной стороны, и Лапидом и Ганцем с другой царит такая атмосфера недоверия, что одних лозунгов о стремлении к единству недостаточно. Однако не все находится в руках наших политиков. Очень многое будет зависеть от человека по имени Хасан Насралла. Если нас действительно ждет еще один виток широкомасштабного противостояния, на сей раз на севере, очень может быть, что политическая колода карт будет вновь перетасована и возможность создания правительства вновь станет реальной.

Новый кабинет войны: равновесие без Бен-Гвира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу формирует новый кабинет войны. Предыдущий, напомним, был распущен после того, как Бени Ганц и Гади Айзенкот покинули правительство, а соответственно и кабинет. Долгое время новый кабинет не формировался из-за категорического требования Итамара Бен-Гвира войти в его состав и не менее категорического отказа премьер-министра согласиться на это требование.

В нынешний форум Бен-Гвир также не вошел. Нетаниягу формирует состав форума таким образом, чтобы вообще минимально зависеть от кого бы то ни было, а тем более от Бен-Гвира. В новом форуме есть равенство сил при сохранении за премьер-министром последнего слова. Трое участников форума – министр обороны Галант, министр стратегического планирования Дермер и глава ШАС Дери поддержат любое предложение по сделке или прекращению огня. Три министра – министр юстиции Левин,министр иностранных дел Кац и министр финансов Смотрич -поддержат любое предложение по расширению войны. Нетаниягу всегда имеет возможность окончательно решить исход той или иной дискуссии.

Наибольший интерес вызывает участие в этом форуме министра финансов Бецалеля Смотрича. Судя по всему, приглашая его в этот форум, Нетаниягу преследовал две цели: отделить его от Бен-Гвира и по возможности внести раскол между ними, а также продолжить попытки заручиться его поддержкой при возможном голосовании по сделке. Если поддержкой заручиться не удастся, Биньямин Нетаниягу хочет по возможности гарантировать, что Смотрич не покинет правительство.

В окружении главы правительства опровергли факт создания нового кабинета войны. Как бы то ни было, любые стратегические решения принимает военно-политический кабинет. Там Нетаниягу большинство не гарантировано.

А план по внесению раскола между Смотричем и Бен-Гвиром удался, судя по всему, на славу. На совещании у премьер-министра по поводу расширения мест содержания террористов. Бен-Гвир, как любой министр, потребовал дополнительное финансирование. Бецалель Смотрич, как любой министр финансов, это требование отверг и беседа переросла в крики и обмен обвинениями. Вряд ли это слишком расстроило премьер-министра.

Юридические баталии: от БАГАЦа до Гааги

На уходящей неделе Высший суд справедливости вновь продемонстрировал, что последнее слово всегда останется за ним. БАГАЦ единогласно постановил, что министр юстиции обязан в течение двух недель начать процесс утверждения главы Верховного суда. Им, к неудовольствию министра юстиции, станет судя по всему Ицхак Амит. Трудно предположить, что в оставшееся время будет найден компромисс, который не удалось найти до сих пор. Надо отметить, что до сих пор все компромиссы предлагал исключительно министр юстиции. Судебная система их лишь отвергала. Левин уже заявил, что не намерен сотрудничать с главой Верховного суда, избранным таким способом. Кризис в отношениях между звеньями власти не разрешен.

Однако юридические баталии шли не только на внутреннем фронте. Одной их проблем, сильнее всего занимающей премьер-министра, является перспектива выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест. Как сообщили на этой неделе израильские СМИ, Нетаниягу и Левин обратились к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с оригинальным предложением: начать по своей инициативе расследование против Нетаниягу, Галанта и других, а затем закрыть дела, сообщив прокурору МУС, что проверка проведена. Международные инстанции, напомним, вмешиваются лишь когда есть опасения, что местные следственные органы от проверки уклоняются. Гали Баарав-Миара это оригинальное предложение отклонила, мотивировав это еще более оригинально: мол, нет оснований для начала расследования. Так или иначе, попытка трюка не удалась, а тот факт, что информация утекла в прессу, явно не улучшит отношения между Нетаниягу и Гаагским судом с одной стороны и юридическим советником правительства и премьер-министром с другой.