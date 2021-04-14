14-15 апреля в этом году Израиль в 73-й раз отмечает День независимости в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому календарю).

Празднование Дня независимости традиционно началось с вечерней торжественной церемонии на горе Герцля в Иерусалиме.

Вечером во многих городах Израиля прогремел салют.

На следующий день сотни тысяч граждан устремятся на природу, чтобы отпраздновать "Йом ацмаут" семейными и дружескими пикниками. Эпидемиологическая ситуация на этот раз позволяет собираться большими группами, карантинные ограничения минимальны.

15 апреля состоится военно-воздушный парад, который будет посвящен "израильскому братству и всем жителям Израиля после тяжелого года борьбы с эпидемией коронавируса". В небо поднимутся боевые самолеты F-35i ("Адир"), F-15 ("Баз"), F-16i ("Суфа), F-16 ("Барак"), M346i ("Лави"), три вида военно-транспортных вертолетов, пять видов военно-транспортных самолетов, а также вертолеты полиции Израиля и самолеты пожарной эскадрильи. Парад пройдет с 10:30 до 13:00 над десятками населенных пунктов от Галилейского выступа на севере до Эйлата на юге. Кроме того, с 8:45 до 15:00 над Тверией, Нагарией, Акко, Хайфой, Тель-Авивом, Ашдодом, Ашкелоном, Иерусалимом и Беэр-Шевой пройдут выступления аэробатической группы ВВС ЦАХАЛа. В период проведения парада в воздушном пространстве Израиля будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов. (См. детальное расписание воздушного парада по населенным пунктам)

Напомним, что до 23:59 15 апреля палестинские территории блокированы израильскими военными. Въезд с палестинских территорий в Израиль будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и других экстренных случаях и только с одобрения координатора действий израильского правительства на территориях.

Накануне 73-го Дня независимости государства Израиль Центральное статистическое бюро опубликовало новые данные о численности населения. Согласно данным ЦСБ, в настоящее время численность населения Израиля составляет примерно 9327000 человек. Около 6894000 из них – евреи (74%), 1966000 – арабы (21%), 467000 – представители других национальностей (в их числе многие выходцы из бывшего СССР, не признанные МВД Израиля евреями). Численность населения в стране по сравнению с прошлым годом возросла на 1,5%. За этот период в стране родились 167 тысяч детей, репатриировались 16300 человек и умерли 50 тысяч. Около 78% евреев в стране родились в Израиле. 28,1% населения страны – дети до 14 лет. Около 12% – пожилые люди старше 65 лет. Согласно прогнозам, к столетию государства численность населения в Израиле составит около 15,2 миллионов человек.

Ношение защитных масок за пределами места проживания по-прежнему обязательно. Рекомендовано и соблюдение социальной дистанции.

На открытом пространстве разрешено собираться группами до 100 человек. В закрытом помещении вместе могут находиться не более 20 человек.

В то же время, на мероприятиях, проходящих на улице без продажи напитков или еды, могут присутствовать до 750 человек.

Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.