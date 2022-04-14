Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
15 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 17:12

Двое жителей Ашдода задержаны по подозрению в грабеже вскоре после нападения

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Двое жителей Ашдода задержаны по подозрению в грабеже вскоре после нападения

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании двух 20-летних жителей Ашдода по подозрению в ограблении мужчины.

В сообщении полиции говорится, что подозреваемые были обнаружены в промышленной зоне города вскоре после получения сообщения о нападении на мужчину. Пострадавший был избит, у него была украдена крупная сумма.

Подозреваемые доставлены в отделение полиции в городе.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:15 "ЧП с большим количеством пострадавших": в парке Ришон ле-Циона прошли учения МАДА
17:52 Шесть человек пострадали в результате аварии на Первом шоссе
17:12 Двое жителей Ашдода задержаны по подозрению в грабеже вскоре после нападения
16:48 Министерство обороны продемонстрировало лазерную систему ПРО "Световой щит". ВИДЕО
15:56 Полезная информация для новых или потенциальных репатриантов из Украины, России и Беларуси. Обновленные данные
15:47 ДТП на 90-й трассе, двое из шести пострадавших в тяжелом состоянии
14:17 В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
14:15 В туннеле на 6-й трассе автомобиль врезался в стену, водитель в тяжелом состоянии
13:31 ШАБАК: убийства супругов Кадури и гражданина Молдовы Ивана Тарновского были терактами
12:51 Скончалась Одая Меодед, пострадавшая 4 месяца назад в аварии, в которой погибли двое ее детей
Загрузка...