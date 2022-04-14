Двое жителей Ашдода задержаны по подозрению в грабеже вскоре после нападения

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании двух 20-летних жителей Ашдода по подозрению в ограблении мужчины.

В сообщении полиции говорится, что подозреваемые были обнаружены в промышленной зоне города вскоре после получения сообщения о нападении на мужчину. Пострадавший был избит, у него была украдена крупная сумма.

Подозреваемые доставлены в отделение полиции в городе.