Министерство обороны продемонстрировало лазерную систему ПРО "Световой щит". ВИДЕО

В четверг, 14 апреля, министерство обороны Израиля опубликовало видео с испытаний лазерной системы "Световой щит" ("Маген Ор"), способной сбивать на расстоянии до десяти километров различного рода цели - беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты и противотанковые ракеты.

Система перехвата с лазером мощностью более 100 кВт. была представлена Управлением по исследованиям, развитию вооружения и технологической инфраструктуры при министерстве обороны (MAФAT) около месяца назад. Комментируя испытания, проходившие несколько лет назад на одной из военных баз на юге Израиля, глава управления генерал Янив Ротем сообщил, что "Маген Ор" успешно справился с перехватом минометных снарядов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. По его словам, работа над системой продолжается, и в будущем она сможет перехватывать и другие виды целей.

Высокомощная лазерная система дополнит израильскую многоуровневую систему противоракетной обороны, которая включает в себя системы перехвата ракет "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец".

Ожидается, что к концу года "Световой щит" дополнит батареи ПРО "Железный купол" на границе с Газой.

Глава правительства Нафтали Беннет, приветствуя успешные испытания первой в мире лазерной системы подобного рода, отметил, что эксплуатация "Светового щита" будет немного дешевле, чем имеющихся на данный момент у Израиля систем ПРО.