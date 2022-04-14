Операция в Дабурии: задержаны подозреваемые в насильственных действиях, конфисковано огнестрельное оружие

Полицейские задержали 16 жителей деревни Дабурия, подозреваемых в совершении насильственных действий и преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба полиции, в операции принимали участие усиленные подразделения полиции, бойцы спецназа (ЯСАМ), оперативники полиции и кинологи.

В ходе операции были изъяты несколько автоматов "Калашников". Задержанных допрашивают в полиции, позднее они предстанут перед судом, и будет подана просьба о продлении срока их содержания под стражей.

По сообщению полиции, с начала года в северном округе задержаны более 600 подозреваемых в преступлениях, связанных с применением оружия. За это время изъяты 177 пистолетов, 186 гранат, 13 взрывных устройств, 26 детонаторов.