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NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 10:53

После начала войны из Украины и соседних стран в Израиль прибыли более 13 тысяч новых репатриантов

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После начала войны из Украины и соседних стран в Израиль прибыли более 13 тысяч новых репатриантов

По данным министерства алии и интеграции, с момента начала войны в Украине (24.02.2022) из Украины и соседних стран прибыл 13391 новый репатриант, в том числе 427 за последние сутки.

Ожидается, что в ближайшие сутки рейсами из Кишинева, Будапешта и Астаны прибудут не менее 390 новых репатриантов из Украины.

4053 новых репатрианта решили провести первые недели в Израиле в 37 отелях, арендованных для них министерством алии и интеграции. В этих отелях для новых репатриантов будет организовано празднование Песаха, сообщает пресс-служба министерства алии и интеграции.


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