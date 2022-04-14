После начала войны из Украины и соседних стран в Израиль прибыли более 13 тысяч новых репатриантов

По данным министерства алии и интеграции, с момента начала войны в Украине (24.02.2022) из Украины и соседних стран прибыл 13391 новый репатриант, в том числе 427 за последние сутки.

Ожидается, что в ближайшие сутки рейсами из Кишинева, Будапешта и Астаны прибудут не менее 390 новых репатриантов из Украины.

4053 новых репатрианта решили провести первые недели в Израиле в 37 отелях, арендованных для них министерством алии и интеграции. В этих отелях для новых репатриантов будет организовано празднование Песаха, сообщает пресс-служба министерства алии и интеграции.