ДТП на 90-й трассе, двое из шести пострадавших в тяжелом состоянии

В четверг, 14 апреля, на 90-й трассе около поселка Паран (пустыня Арава, рядом с иорданской границей) столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали шесть человек, двое из них получили тяжелые травмы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что тяжело травмированы женщина примерно 70 лет и мужчина примерно 60 лет, еще трое получили травмы средней тяжести, один человек травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Обстоятельства аварии уточняются.