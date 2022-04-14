Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
15 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 15:47

ДТП на 90-й трассе, двое из шести пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ДТП на 90-й трассе, двое из шести пострадавших в тяжелом состоянии

В четверг, 14 апреля, на 90-й трассе около поселка Паран (пустыня Арава, рядом с иорданской границей) столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали шесть человек, двое из них получили тяжелые травмы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что тяжело травмированы женщина примерно 70 лет и мужчина примерно 60 лет, еще трое получили травмы средней тяжести, один человек травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.


Обстоятельства аварии уточняются.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 апреля 2022
В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 апреля 2022
В туннеле на 6-й трассе автомобиль врезался в стену, водитель в тяжелом состоянии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:56 Полезная информация для новых или потенциальных репатриантов из Украины, России и Беларуси. Обновленные данные
15:47 ДТП на 90-й трассе, двое из шести пострадавших в тяжелом состоянии
14:17 В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
14:15 В туннеле на 6-й трассе автомобиль врезался в стену, водитель в тяжелом состоянии
13:31 ШАБАК: убийства супругов Кадури и гражданина Молдовы Ивана Тарновского были терактами
12:51 Скончалась Одая Меодед, пострадавшая 4 месяца назад в аварии, в которой погибли двое ее детей
12:23 Продолжается антитеррористическая операция в Иудее и Самарии: 18 задержанных за сутки
12:16 Гафни против Смотрича: "Он не позволил Нетаниягу сформировать правительство"
12:15 Поселок Цур-Адаса будет выведен из состава регионального совета Мате-Йегуда и получит статус местного совета
11:37 В Ноф а-Галиль женщина получила ножевые ранения и находится в тяжелом состоянии
Загрузка...