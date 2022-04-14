ДТП на 90-й трассе, двое из шести пострадавших в тяжелом состоянии
В четверг, 14 апреля, на 90-й трассе около поселка Паран (пустыня Арава, рядом с иорданской границей) столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали шесть человек, двое из них получили тяжелые травмы.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что тяжело травмированы женщина примерно 70 лет и мужчина примерно 60 лет, еще трое получили травмы средней тяжести, один человек травмирован легко.
Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Обстоятельства аварии уточняются.
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