Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
15 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 17:52

Шесть человек пострадали в результате аварии на Первом шоссе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Шесть человек пострадали в результате аварии на Первом шоссе

На Первом шоссе, на участке между мошавами Неве Илан и Хемед, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Пострадали не менее шести человек.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 12-летняя девочка получила тяжелые травмы и она доставлена в больницу "Адаса Эйн-Крем", еще пятеро травмированы легко и доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:15 "ЧП с большим количеством пострадавших": в парке Ришон ле-Циона прошли учения МАДА
17:52 Шесть человек пострадали в результате аварии на Первом шоссе
17:12 Двое жителей Ашдода задержаны по подозрению в грабеже вскоре после нападения
16:48 Министерство обороны продемонстрировало лазерную систему ПРО "Световой щит". ВИДЕО
15:56 Полезная информация для новых или потенциальных репатриантов из Украины, России и Беларуси. Обновленные данные
15:47 ДТП на 90-й трассе, двое из шести пострадавших в тяжелом состоянии
14:17 В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
14:15 В туннеле на 6-й трассе автомобиль врезался в стену, водитель в тяжелом состоянии
13:31 ШАБАК: убийства супругов Кадури и гражданина Молдовы Ивана Тарновского были терактами
12:51 Скончалась Одая Меодед, пострадавшая 4 месяца назад в аварии, в которой погибли двое ее детей
Загрузка...