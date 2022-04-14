Шесть человек пострадали в результате аварии на Первом шоссе

На Первом шоссе, на участке между мошавами Неве Илан и Хемед, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Пострадали не менее шести человек.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 12-летняя девочка получила тяжелые травмы и она доставлена в больницу "Адаса Эйн-Крем", еще пятеро травмированы легко и доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.