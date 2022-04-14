Гафни против Смотрича: "Он не позволил Нетаниягу сформировать правительство"

Глава блока "Яадут а-Тора" Моше Гафни подверг резкой критике лидера блока "Ционут Датит". "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу мог сформировать правительство, но были те, кто ему помешали. Не говоря обо всех остальных, надо помнить, что главную роль сыграл Смотрич. Могло быть создано иное правительство", - заявил Гафни.

Он добавил: "Я не вел переговоры, их вел "Ликуд", партия власти. Но я знаю одно, что "Ликуд" мог создать правительство, и Смотрич не позволил Нетаниягу это сделать".

Намеки главы "Яадут а-Тора" касаются периода коалиционных переговоров, когда Нетаниягу и "Ликуд" хотели создать коалицию, опираясь на поддержку извне партии РААМ. Однако в "Ционут Датит"заявили, что не поддержат это правительство. "На Смотрича оказывалось сильнейшее давление. Нетаниягу направлял посланников ко всем раввинам религиозного сионизма, в том числе к отцу Смотрича, который также является раввином. Однако глава "Ционут Датит" своего мнения не изменил. Нетаниягу ему этого не забыл", - рассказал в эфире "Кан РЭКА" политический обозреватель Йоав Краковски.