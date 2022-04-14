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NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 10:10

Задержаны четверо евреев, готовившие пасхальное жертвоприношение на Храмовой горе

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Полиция задержала четырех молодых людей в Иерусалиме. Они подозреваются в том, что намеревались устроить церемонию "пасхального жертвпоприношения" на Храмовой горе. В доме одного из задержанных обнаружен козленок.


Речь идет об активистах движения "Возвращаемся на гору", которые почти каждый год пытаются устроить церемонии на Храмовой горе в преддверии Песаха.

Накануне сообщалось, что полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) проводят предварительные беседы с активистами организаций, продвигающих вопрос еврейского присутствия на Храмовой горе, убеждая их не участвовать в провокациях.

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