Задержаны четверо евреев, готовившие пасхальное жертвоприношение на Храмовой горе

Полиция задержала четырех молодых людей в Иерусалиме. Они подозреваются в том, что намеревались устроить церемонию "пасхального жертвпоприношения" на Храмовой горе. В доме одного из задержанных обнаружен козленок.

Речь идет об активистах движения "Возвращаемся на гору", которые почти каждый год пытаются устроить церемонии на Храмовой горе в преддверии Песаха.

Накануне сообщалось, что полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) проводят предварительные беседы с активистами организаций, продвигающих вопрос еврейского присутствия на Храмовой горе, убеждая их не участвовать в провокациях.