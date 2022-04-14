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NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 09:29

В районе Дженина израильскими военными застрелены двое боевиков

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Maan: в районе Дженина израильскими военными застрелены двое молодых мужчин

Утром в четверг, 14 апреля, в районе Дженина в ходе столкновений с израильскими военными были убиты двое местных жителей. В сообщении агентства Maan убитые молодые мужчины названы "мирными гражданами".

Министерство здравоохранения Палестинской автономии передает, что в населенных пунктах Ямун и Кафр-Дан (в районе Дженина) ранения получили шесть местных жителей.

Судя по сообщениям в соцсетях, убиты Шас Камамджи, брат Айхама Камамджи (активиста "Исламского джихада", одного из тех, кто совершил побег из тюрьмы "Гильбоа"), и Мустафа Абу ар-Раб. Оба убиты были боевиками террористических группировок, в соцсетях есть их снимки с оружием в руках.


Палестинские источники сообщают, что Шас Камамджи входил в число террористов, которых разыскивали израильские спецслужбы. Планировалось сегодня его арестовать. В ходе операции в районе Дженина военные задержали двоих других братьев Камамджи, а также их родственника.

В общей сложности, в течение последних суток израильскими военными в Иудее и Самарии были задержаны около 20 разыскиваемых террористов.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о продолжении антитеррористической операции в Дженине и в других регионах Иудеи и Самарии.

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