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NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 18:15

"ЧП с большим количеством пострадавших": в парке Ришон ле-Циона прошли учения МАДА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" провела на этой неделе учения, в ходе которых отрабатывались действия спасательных служб в случае чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших. Учения проходили в "Лайв Парке" в Ришон ле-Ционе.

Пресс-служба МАДА отмечает, что учения проводилось накануне открытия летнего сезона, когда на открытых площадках по всей стране будет проводиться большое количество массовых мероприятий.

В учениях приняли участие десятки бригад "скорой помощи" и амбулансов, реанимационные автомобили и мотоподразделение МАДА. В общей сложности в учениях участвовали 400 парамедиков и санитаров, сотрудников МАДА и добровольцев, включая подростков.

Согласно плану учений, во время массового мероприятия прозвучали сирены воздушной тревоги, что привело к панике и к большому количеству пострадавших в результате давки.

Во время учений первыми к помощи пострадавшим приступили парамедики, отвечавшие за "медицинскую безопасность во время проведения массового мероприятия", затем к ним присоединились их коллеги, прибывшие по вызову.

Учения проводились совместно с израильской полицией и муниципалитетом Ришон ле-Циона.

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