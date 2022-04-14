"ЧП с большим количеством пострадавших": в парке Ришон ле-Циона прошли учения МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" провела на этой неделе учения, в ходе которых отрабатывались действия спасательных служб в случае чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших. Учения проходили в "Лайв Парке" в Ришон ле-Ционе.

Пресс-служба МАДА отмечает, что учения проводилось накануне открытия летнего сезона, когда на открытых площадках по всей стране будет проводиться большое количество массовых мероприятий.

В учениях приняли участие десятки бригад "скорой помощи" и амбулансов, реанимационные автомобили и мотоподразделение МАДА. В общей сложности в учениях участвовали 400 парамедиков и санитаров, сотрудников МАДА и добровольцев, включая подростков.

Согласно плану учений, во время массового мероприятия прозвучали сирены воздушной тревоги, что привело к панике и к большому количеству пострадавших в результате давки.

Во время учений первыми к помощи пострадавшим приступили парамедики, отвечавшие за "медицинскую безопасность во время проведения массового мероприятия", затем к ним присоединились их коллеги, прибывшие по вызову.

Учения проводились совместно с израильской полицией и муниципалитетом Ришон ле-Циона.