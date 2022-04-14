Полезная информация для новых или потенциальных репатриантов из Украины, России и Беларуси. Обновленные данные

Редакция NEWSru.co.il собрала полезные сведения, телефоны, адреса, которые могут пригодиться гражданам Украины, России и Беларуси, прибывшим в Израиль как туристы и планирующим репатриацию, а также другим новым и потенциальным репатриантам из этих трех стран.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Репатриация граждан Украины, России и Беларуси (изменение статуса туриста на статус репатрианта)

Министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить украинским и российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед. В частности, МВД Израиля освободило граждан Украины и России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.

Информация для тех, кто хочет приехать в Израиль в качестве туриста и изменить статус в Израиле

Для облегчения процедуры обработки документов для репатриации всем рекомендуется заполнить анкету на сайте "Натива".

В настоящий момент в аэропорту имени Бен-Гуриона существует круглосуточное представление "Натива" по проверке документов потенциальных репатриантов. Сотрудники "Натива" присутствуют в аэропорту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Граждане, имеющие право на репатриацию, должны сообщить об этом при прохождении пограничного контроля. После этого они пройдут на собеседование к представителю "Натива", который проведет предварительную "быструю" проверку их документов для установления, есть ли у них потенциальное право на репатриацию. Представитель "Натива" подчеркивает, что это не тщательная проверка документов, это лишь первичная оценка того, может ли данный гражданин претендовать на гражданство Израиля.

В том случае, если "Натив" дает положительный ответ, к приехавшему вызывается представитель министерства алии и интеграции для дальнейших консультаций.

Информация для тех, кто хочет приехать в Израиль по схеме "ускоренной репатриации" (для граждан Украины и России)

Еврейское агентство ("Сохнут") обеспечивает гражданам Украины, которые желают репатриироваться в Израиль, временным жильем и всем необходимым.

По всем вопросам, касающимся репатриации, рекомендуется обращаться в "Сохнут". Сайт Еврейского агентства.

Начиная с 11 апреля, граждане России, имеющие право на репатриацию, также могут воспользоваться ускоренной проверкой "Натива". В случае положительного ответа заявитель получит возможность прилететь в Израиль самолетом "Сохнута" и получить в Израиле сразу медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники "Натив" заканчивают проверку и принимают решение о предоставлении заявителю гражданства.

Россияне, ранее уже подавшие документы на репатриацию в консульства Израиля, а также те, кто подает документы в настоящий момент, получают мейл, в котором им рассказывается об ускоренном процессе репатриации и дается ссылка для подачи документов. Списки граждан России, получивших разрешение на продолжение процесса проверки документов в Израиле, будут переданы "Сохнуту", который отвечает за переезд будущих репатриантов в Израиль.

Если вы уже подали документы на репатриацию в России, но не получили мейл со ссылкой на онлайн-заявку, вы можете обратиться в "Натив" по мейлу [email protected]

Всем потенциальным репатриантам из Украины и России, изъявившим такое желание, министерство предоставляет временное жилье в гостиницах.

Представители минабсорбции также могут оплатить потенциальному репатрианту такси до места его проживания. При этом потенциальным репатриантам из Украины еще до получения ими "корзины абсорбции" будет выплачена единоразовая помощь.

В настоящий момент в гостиницах забронировано для репатриантов и тех, кто имеет право на репатриацию, 12 тысяч мест. В гостинице репатриант может провести месяц. За это время, согласно заявлению министра, будет принято решение о том, куда расселять новых репатриантов.

Принято решение об обеспечении государственным медицинским страхованием граждан Украины, России и Беларуси, подавших в Израиле документы на получение статуса репатрианта.

Если потенциальные репатрианты находятся в гостиницах, то представители "Натива" рассмотрят их документы прямо там. В "Нативе" заявляют, что в настоящий момент процесс рассмотрения и утверждения документов на репатриацию занимает в большинстве случаев не более суток.

Если приехавшие потенциальные репатрианты селятся не в гостиницах, им следует посетить специальные пункты для приема документов на репатриацию – в настоящий момент они не должны обращаться для начала процесса репатриации в отделения МВД.

Пункты приема документов на репатриацию действуют в семи городах. Координаты пунктов опубликованы на сайте министерства алии и интеграции.

При министерстве сельского хозяйства открыт пункт экстренной помощи жителям Украины, желающим репатриироваться в Израиль с домашними животными. Центр работает круглосуточно. Телефон горячей линии: *6016.

Дополнительная информация на сайте министерства алии и интеграции.

Телефоны в министерстве алии и интеграции для консультаций новых репатриантов и потенциальных репатриантов: *2994 или 03-9733333

Если вам было отказано в предоставлении гражданства

Как сообщили редакции NEWSru.co.il в "Нативе", примерно 5% из тех, кто приезжают в Израиль и пытаются изменить тут статус на статус репатрианта, получают отказ. Речь идет в том числе о тех, кто получил предварительное разрешение на репатриацию. В случае получения отказа человек из статуса "закай швут" (имеющий право на репатриацию) переходит в статус туриста. Для граждан Украины, которые фактически являются беженцами, это означает, что они могут получить помощь от министерства социального обеспечения.

Беженцы из Украины старше 60 лет получат бесплатное медицинское страхование в больничной кассе "Леумит". Остальные беженцы могут получать экстренную медицинскую помощь в клиниках "Терем". В случае необходимости, беженцам, согласно заявлению минсоцобеспечения, будет предоставлено временное жилье. Отдельно будет оказываться помощь пожилым людям и детям. В частности, пожилые люди, которым нужен уход, смогут получить временные места в домах престарелых, а дети будут определены в ясли и детские сады. Для оказания помощи беженцам будет открыта горячая линия минсоцобеспечения по телефону *5130.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЭМИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ ("тошав хозер")

Руководство Института национального страхования ("Битуах Леуми") приняло решение об отмене периода ожидания для получения медицинского обслуживания для реэмигрантов из Украины.

Напомним, для того, чтобы реэмигрант мог восстановить медицинское страхование, как правило, существует "период ожидания", который длится до полугода. Отмена периода ожидания обусловлена особым взносом в размере 12210 шек., который будет вычитаться посредством нескольких платежей из суммы причитающихся вам пособий.

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ

По последним данным министерства алии и интеграции, начиная с 24 февраля по 13 апреля в Израиль приехали 3953 репатриантов из Украины, 2798 из России и 171 из Беларуси.

Что касается потенциальных репатриантов ("закаэй швут"), то из Украины приехали 5323, из России 1938 и из Беларуси 134.

Всего, если считать репатриантов и тех, кто уже изменил статус или находится в процессе изменения статуса в Израиле, из Украины, Беларуси и России приехали с начала войны более 13 тысяч человек.