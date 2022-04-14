Скончалась Одая Меодед, пострадавшая 4 месяца назад в аварии, в которой погибли двое ее детей
В больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве скончалась жительница округа Биньямин Одая Меодед, 3 декабря вместе с семьей попавшая в дорожную аварию.
Автомобиль семьи Меодед столкнулся с палестинским автомобилем, в котором находились двое юношей 17 и 19 лет.
В результате аварии, произошедшей возле перекрестка Офарим, пассажиры палестинского автомобиля погибли на месте. Также сразу погиб 6-летний сын Одаи. На следующий день в больнице скончалась от полученных травм 9-летняя дочка. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь женщины, которая на момент аварии была беременна.
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