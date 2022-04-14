Продолжается антитеррористическая операция в Иудее и Самарии: 18 задержанных за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничная полиция (МАГАВ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.

Только в течение последних суток в Иудее и Самарии были задержаны 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации на этой неделе, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе).

За последние сутки военные действовали в окрестностях Дженина, Туль-Карема и Бейт-Лехема, в Шхеме и Хевроне. В частности, операции проводились в Балате, Байт-Умаре, Нур аш-Шамсе, Кафр-Дане. В ходе операций возникали перестрелки и столкновения с местным населением. Среди израильских военных потерь нет.

Масштабная антитеррористическая операция в Иудее и Самарии была начата после теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенного вечером 7 апреля, в результате которого были убиты трое израильтян. За неделю операции задержаны около 80 подозреваемых в терроре, несколько боевиков были уничтожены.