Прогноз погоды на 14 апреля: прохладно, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 14 апреля, температура будет незначительно выше, чем вчера, но немного ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Во второй половине дня усилится ветер в прибрежных районах.

В Иерусалиме – 8-20 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 12-17, в Эйлате – 15-28, в Беэр-Шеве – 10-23, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-20, в Ариэле – 8-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-26, на Голанских высотах – 9-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 100-170 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В пятницу-субботу – небольшое повышение температуры, малооблачно. В воскресенье ожидается резкое повышение температуры.