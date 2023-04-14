"Вменяемые правые", дилемма оппозиции и Яир Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Дата "сто дней со дня приведения нынешнего правительства к присяге" пришлась на пасхальную неделю. Это было лучшей новостью для премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Прошло не менее 17 лет с тех пор как какое-либо израильское правительство приходило к таким ужасающим в глазах общественного мнения результатам, к каким пришло шестое правительство Биньямина Нетаниягу.

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В 2006 году Эхуд Ольмерт пришел к худшим, чем Нетаниягу результатам, и к 100 дням его пребывания у власти, которые пришлись на окончание Второй ливанской войны, рейтинг премьер-министра совпадал с процентами самого маложирного молочного продукта. Но у Ольмерта были смягчающие (по крайней мере, в его глазах) обстоятельства. Через полтора месяца после его прихода к власти, ХАМАС похитил Гилада Шалита, еще через месяц с небольшим "Хизбалла" похитила Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева. Можно говорить о том, что утрата популярности Ольмерта стала результатом его действий в ответ на эти диверсии. Но Ольмерт действовал в ответ на провокации. Нетаниягу не провоцировал никто.

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Выступление премьера в "Кирие", кажется, было уже очень давно, хотя прошло всего несколько дней. Место выступления было выбрано не случайно. В "Кирие" говорят о безопасности, не о политике, а за несколько часов до выступления главы правительства стало известно о смерти Леи Ди, матери Рины и Майи, убитых в теракте в Иорданской долине. Нетаниягу понимал, что от него ждут речи "битхониста", и выбрал соответствующую платформу. Сегодня есть те, кто утверждают, что это была речь, которая подвела черту под первой и провальной частью каденции, и по сути открыла часть вторую. Так ли это – увидим, но само выступление оставило, мягко говоря, противоречивое впечатление. Нетаниягу начал с малопонятных, неубедительных и даже немного жалких претензий к прошлому правительству, с не очень корректных подсчетов числа терактов при прошлом правительстве, с упоминания соглашения с Ливаном. Это была речь политика, держащего оборону, а не ведущего наступление, оправдывающегося, а не задающего тон, реагирующего, а не определяющего повестку дня. Это был Нетаниягу в его худшей ипостаси, более всего напоминающей весну 1999 года. Справедливости ради надо признать, что вторая часть речи, где Нетаниягу несколько раз повторил, что помнит о своей ответственности перед избирателями и ее ни на кого не перекладывает, а также третья часть, где он сказал то, что от него все ждали – Йоав Галант остается министром обороны – звучали уже по-другому. Но так ли уж был прав Штирлиц, сказавший, что запоминается последняя фраза? Нетаниягу очень на это надеется. Его положение не просто плохое, оно катастрофическое, и несмотря на то, что выборов на горизонте нет, спасать себя премьер-министр должен незамедлительно. Во-первых, выборы, как и война, в Израиле наступают всегда неожиданно, а во-вторых, израильский избиратель очень неповоротлив в том, что касается изменения тенденций. И если этот коллективный персонаж придет к выводу о том, что Нетаниягу должен уйти, изменить это мнение будет почти невозможно.

Опрос, опубликованный телеканалом "Решет" за сутки до выступления в "Кирие", поднял немало удивленных бровей. По данным опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партии нынешней коалиции набрали бы… 46 мандатов. Партии нынешней оппозиции, включая РААМ, набрали бы 64. ХАДАШ-ТААЛ и БАЛАД набирают десять. Журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль назвал итоги опроса крайне странными, и это был андерстэйтмент года. Итоги не странные, они противоречат здравому смыслу. В Израиле 2023 года невозможна ситуация, при которой "Ликуд", ультраортодоксы и радикальное крыло национально-религиозного лагеря набирают 46 мандатов при том, что на политическом поле нет силы, способной привлечь правый электорат. При всем уважении к партии "Махане Мамлахти" за нее не проголосуют избиратели Бецалеля Смотрича. Рост и крах политических сил в Израиле, как правило, происходит постепенно. Партия не может за пять месяцев вырасти на 17 мандатов, более чем вдвое увеличив свое представительство. Обвал "Ликуда" очевиден и, тем не менее, возврат к тем временам, когда "Ликуд" был блоком ГАХАЛ, сегодня невозможен. Это фейк. Недаром очень мало кто в левом лагере, кроме Равива Друкера, на самом телеканале "Решет" упивался итогами опроса.

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Тем не менее, тенденция очевидна. И веерное интервью, которое дал Нафтали Беннет трем ведущим телеканалам, было не только и не столько желанием опровергнуть обвинения Нетаниягу в адрес его правительства, сколько еще одной, на сей раз прямой заявкой на возвращение в политику. Ни для кого не секрет, что Беннет мечтает о реванше. Он выступает редко, но достаточно, чтобы его не забыли. "Это худшее правительство в истории государства", – сказал в тот вечер Беннет в эфире "Кан". "Необходимо правительство, основанное на сильном центре, вокруг которого могут группироваться радикалы, но радикалы не могут управлять", – добавил он. Совершенно неочевидно, что израильтяне захотят вторично проэксперементировать, "усадив на трон" Беннета, но он может претендовать на лидерство среди тех, кого принято называть "вменяемыми правыми", среди тех, для кого Саар и Элькин взяли слишком влево, войдя в союз с Алоном Шустером, Михаэлем Битоном и прочими в "Махане Мамлахти", кто был и остался плотью от плоти левого лагеря, среди тех, кто не в состоянии голосовать за Нетаниягу или Смотрича. В день последних выборов многие из них остались дома, кто-то проголосовал за партию Айелет Шакед, кто-то – за Бени Ганца, единицы – за Яира Лапида. На следующих выборах к ним присоединится немало избирателей, которые пришли к выводу, что эксперимент с "только правым правительством" провалился. При наличии электорально привлекательных фигур в списке и харизматичного лидера такая сила к власти хоть и не придет, но фактором, меняющим итоги игры, станет.

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Это понимает и Биньямин Нетаниягу. Вопреки своей извечной политической тактике, согласно которой он не должен быть "самым левым" в его коалиции, глава правительства пытается приноровиться к ситуации, когда никого левее его в коалиции нет. И в создавшемся положении это время от времени играет ему на руку. Решение запретить евреям подниматься на Храмовую гору в последние дни месяца Рамадан было возмутительным, но единственно возможным, если стремиться к ограничению эскалации. Решение дать очень сдержанный ответ на ракетные обстрелы из Ливана и Сирии в очередной раз продемонстрировали, что Нетаниягу (и это признают даже его многочисленные заклятые враги) не превращает тему безопасности в разменную монету в политической игре, не идет на военные авантюры для получения политических дивидендов. И даже невыполнение обязательств по легализации Эвьятара, не ставит под угрозу существование коалиции. Правые митингуют, критикуют Нетаниягу, но Смотрич и Бен-Гвир, каждый в своем стиле и в своей форме, дали понять Нетаниягу, что никуда уходить не собираются. И, судя по тому, что их ущерб в опросах минимален, основные претензии у избирателей именно к "Ликуду". А неутешительные результаты опросов только способствуют единству коалиции. В оппозиции холодно, но другой такой коалиции в обозримом будущем не предвидится. Поэтому без каких-то экстраординарных и непредвиденных шагов Нетаниягу влево коалиции вряд ли что-то угрожает.

В конце недели, как и следовало ожидать, появилось сообщение о том, что коалиция не будет спешить с односторонними шагами по продвижению юридической реформы, даже если прогнозы всех, кто имеет отношение к переговорам при посредничестве президента, сбудутся, и эти переговоры ни к чему не приведут. И дело не в бюджете или не только в бюджете, который должен быть утвержден до конца мая. Нетаниягу понял, что сделать реформу популярной не удалось, а он сам в нее не настолько верит, чтобы идти напролом. Лучше провести бюджет, принять несколько социальных законов, создать национальную гвардию. Авось опросы и поправятся. Ограничение власти БАГАЦа? Ни к спеху. Депутат Тали Готлиб заявила на этой неделе, что "реформа умерла из-за того, что Нетаниягу капитулировал". Судя по всему, она недалека от истины.

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Еще одна головная боль, которую Нетаниягу как-то придется "лечить" – это закон о призыве. Глава правительства обещал ультраортодоксальным партиям принять этот закон еще до утверждения бюджета. Времени осталось совсем мало. Гарантийного полиса в виде закона о преодолении вето БАГАЦа или Основного закона о ценности изучения Торы так и не появилось. Значит остались невысокими и шансы на утверждение закона о призыве в том виде, в котором его хотят видеть ультраортодоксальные политики. Нетаниягу предстоит решить проблему обещания, которое выполнить он не может.

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В оппозиции оказались в странной ситуации. С политической точки зрения, более всего Бени Ганцу, Яиру Лапиду, Авигдору Либерману и Мерав Михаэли выгоден провал на переговорах по реформе. Израильтян сегодня будет нетрудно убедить в том, что переговоры провалились из-за упрямства и несговорчивости коалиции, что в свою очередь сыграет на руку оппозиции. Но оппозиция, как и коалиция, не является единым целым. Яир Лапид и "Еш Атид" подали президенту документ, который частично является набором общих фраз, а частично – набором неприемлемых для коалиции предложений. Совершенно очевидно, что этот документ не может быть даже основой для переговоров. Лапид остается верен своей тактике – представлять себя "государственником", делая при этом ставку на самые радикальные круги среди протестующих против Нетаниягу. В таком же стиле была выдержана его встреча с премьер-министром по вопросам безопасности. Первое, что сделал Лапид выйдя с этой протокольной встречи, обрушился с критикой на Нетаниягу. Двойственность не ускользает от избирателей, которые, если судить по опросам, ею недовольны.

"Махане Мамлахти" действует иначе. Представители Ганца на переговорах добиваются согласия сфокусировать усилия на попытке прийти к соглашению по вопросу о составе комиссии по выбору судей. Есть логика в словах о том, что решение этого вопроса создаст возможность для прогресса по остальным вопросам. Проблема лишь в том, что прийти к соглашению по этому вопросу так, чтобы соглашение можно было бы называть компромиссом, почти нереально. В рабочих группах обеих сторон говорят о том, что переговоры идут в стиле танго: шаг вперед и два назад. Но если у коалиции есть общая тактика, то в оппозиции звучит много голосов одновременно, в том числе и голос НДИ о бессмысленности каких-либо переговоров.

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В этих условиях есть два реальных сценария: хлипкий промежуточный договор или взрыв. Политически оппозиция заинтересована во взрыве. Государственно – хоть в хлипком, но договоре. В любом случае, в оппозиции понимают, что коалиция в обозримом будущем не развалится, и готовятся к долгой "осаде".

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И есть партия РААМ. Больше одного раза за последнее время публиковалась информация о том, что "Ликуд" ведет переговоры с Мансуром Аббасом о соглашении, в рамках которого глава РААМ поддержит реформу. У Аббаса свои условия, однако на корню он возможность сделки с Нетаниягу не отрицает. В "Ликуде" опровергают сам факт контактов, что само по себе ни о чем не говорит. Стоит напомнить, что "Ликуд" опровергал сообщения о переговорах с РААМ и после прошлых выборов.

Все, чего хотят в эти дни в "Ликуде" и в окружении Биньямина Нетаниягу – тишины и возможности стабилизировать ситуацию. Ради достижения этой цели там пошли на беспрецедентный шаг и фактически нейтрализовали Яира Нетаниягу, одного из самых активных "советников" своего отца. Вот уже несколько дней Нетаниягу-младший не публикует записей в микроблоге Twitter, находится за границей, и, как пишет "Маарив", лишен права общаться с министрами и депутатами. Биньямин Нетаниягу пытается в эти дни погасить все очаги напряженности в своем ближнем и дальнем окружении. Возможно, этого мало. Возможно, слишком поздно.